39 børn reddet: Personer sigtes for sexforbrydelser

Man frygter, at flere at børnene er blevet udsat for voldtægt eller andre former for misbrug

39 forsvundne børn i den amerikanske stat Georgia er fundet igen.

Det sker i 'Operation Not Forgotten' ('Operation Ikke Glemt', red.) - en to uger lang aktion, der blev sat i gang for at redde børnene, der ellers var forsvundet.

Det oplyser Marshals Service i en pressemeddelelse, skriver CNN.

Børnene har aldre i spændet mellem tre og 17 år.

Myndighederne formåede også at få fat på nogle af dem, der muligvis er skyld i børnenes forsvinden. Ni personer blev anholdt i forbindelse med 26 ransagninger.

De blev rejst sigtelser relateret til paragraffer om sexhandel, andre relaterede sigtelser såsom sexforbrydelser, stof- og våbenbesiddelse, frihedsberøvelse og forældre, der selv har kidnappet deres børn.

Der ser ud til, at flere af børnene, der var forsvundet, har været offer for flere forbrydelser. Heriblandt seksuelt misbrug, fysisk misbrug og medicinske eller psykiske forhold.

Et mindretal af børnene har ikke været udsat for misbrug eller været offer for kriminalitet, men man manglede at sikre, at de ikke var i fare.

Det er ikke oplyst, hvor lang tid børnene har været forsvundne.

Operationen er et resultat af et samarbejde mellem en række organisationer.

Ifølge FBI forsvinder der et barn i USA hvert 40. sekund. Det svarer til 765.000 børn, der forsvinder om året.