39 fundet døde i lastbil: Otte personer anholdt

Otte personer er blevet anholdt af vietnamesisk politi for deres rolle i sagen om de 39 vietnamesere, der i forrige uge blev fundet døde i en lastbil i Essex i Storbritannien.

Det skriver Sky News og Reuters.

- Baseret på, hvad har erfaret fra de mistænkte, vil vi iværksætte efterforskninger for at bekæmpe og udrydde disse netværk, der sender folk ulovligt til Storbritannien, siger politichefen i provinsen Nghe An ifølge det vietnamesiske nyhedsbureau VNA.

Anholdelserne kommer i kølvandet på, at politiet i Vietnam fredag anholdt to mennesker og indkaldte en stribe andre til afhøringer i sagen. Desuden blev en 23-årig nordirsk mand anholdt fredag.

Britisk politi havde i første omgang meddelt, at de 39 omkomne mennesker var kinesere, men siden var der flere vietnamesiske familier, som henvendte sig, fordi de frygtede, at det var deres pårørende, der havde mistet livet.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor endte politiet med at ændre deres første udmelding og oplyse, at der var tale om vietnamesiske statsborgere, og politiet i Vietnam er altså også gået ind i sagen.

