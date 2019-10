39 lig fundet i container i Storbritannien

Politiet i byen Grays i Storbritannien gjorde natten til onsdag et uhyggeligt fund i en container.

39 mennesker blev fundet dræbt.

Det skriver det britiske medie Basildon Canvey Southend Echo.

Politiet blev klokken 01.40 natten til onsdag kaldt til en adresse i et industrikvarter, hvor der blev fundet liget af 38 voksne mennesker og et bar i teenageralderen.

Efterfølgende lykkedes det politiet at anholde en 25-årig mand for Nordirland. Politiet oplyser, at de efterforsker sagen som en drabssag.

Det er dog fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket.

- Det er en meget tragisk hændelse, hvor et stort antal mennesker har mistet livet. Vi er i gang med at identificere ofrene, og de kan blive en langstrakt proces, siger politichef Andrew Mariner til avisen.

Lastbilen er angiveligt fra Bulgarien og kom til Irland lørdag.

Opdateres...