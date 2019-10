39 ofre i lastbil var fra Kina

De 39 personer, der onsdag blev fundet døde i en container nær London, 'var kinesiske statsborgere'.

Det bekræfter talsmænd for det britiske politi torsdag formiddag.

31 af de døde var mænd, og otte var kvinder, oplyser politiet.

Containeren var afkølet med temperaturer helt ned til -25 grader, og ifølge avisen frøs de 38 voksne og en teenager ihjel.

Efterforskes som drab

Sagen efterforskes som drab og vurderes at være en af de største drabssager i Storbritannien.

Flere adresser er blevet ransaget i forbindelse med efterforskningen, og lastbilens 25-årige chauffør er anholdt.

Det er dog fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket.

- Det er en meget tragisk hændelse, hvor et stort antal mennesker har mistet livet. Vi er i gang med at identificere ofrene, og det kan blive en langstrakt proces, sagde politichef Andrew Mariner onsdag.

Containeren ankom til Storbritannien fra Belgien omkring klokken halv et natten til onsdag. Her blev den hentet af en lastvogn, der var kørt til landet fra Dublin, Irland, fire dage forinden.

Allerede en time senere blev politiet alarmeret, hvorefter ligene blev opdaget.

Samme dag blev lastbilens 25-årige chauffør fra Irland anholdt.

Flere anonyme kilder oplyser til The Telegraph, at chaufføren formentlig selv har tilkaldt politiet, efter at han opdagede, hvad der lå i lasten. Det er ikke bekræftet af politiet.

Lastvognen er indregistreret i Bulgarien.

Ifølge bulgarske myndigheder er lastvognens ejer dog irer.

Premierminister rystet

Onsdag formiddag udtalte den britiske premierminister, Boris Johnson, at hans tanker er hos dem, som har mistet deres liv og deres nære.

Han fortalte, at han var dybt rystet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I juni 2000 blev ligene af 58 kinesiske immigranter ifølge BBC fundet i en container i Dover. Året efter blev en hollandsk lastbilchauffør idømt fængselsstraf for at være skyld i drab på de 58 personer.