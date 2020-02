39 snuppet i lumsk motorvejstrick: - Helt uacceptabelt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er godt gammeldags træls at være fanget i kø på motorvejen, og for 39 bilister var det anstrengende, at de ikke kunne stå for fristelsen.

Nordsjællands Politi valgte på baggrund af et tip fra en borger at udføre en kontrol ved på Helsingørmotorvejen ved Lundtofte.

Her ligger en bussluse og en afsætningsplads, som 39 bilister onsdag morgen brugte til at snyde sig foran motorvejskøen.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

- Det er både overraskende og bekymrende, at vi på relativ kort tid kan tage så mange bilister i at overtræde færdselsloven. Den form for kørsel er til stor fare for færdselssikkerheden både for bilisterne og de mange mennesker, der hver dag benytter busstoppestedet ved Lundtofte.

- Det er helt enkelt uacceptabelt, at man ser stort på både lov og sikkerhed i forsøget på at spare et minuts tid om morgenen, siger Kenneth Grønberg, politikommissær og leder af operativ færdsel i Nordsjællands Politi.

Forseelsen blev belønnet med en bøde på 2000 kroner, en betaling på 500 kroner til Offerfonden og et klip i kørekortet for at overhale højre om, oplyser politiet.