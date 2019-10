3F udsat for dødstrusler

Den meget omtalte sag fra Københavns Lufthavn, hvor en bagagemedarbejder blev truet, fordi han ikke ville melde sig ind i 3F, har nu fået følger for medarbejdere i 3F's forbundskontor.

Således er der af to omgange kommet dødstrusler direkte rettet mod 3F.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger modtog forbundet op til forbundskongressen 21.-26. september en opringning, hvor en person truede med, at han ville møde op hos 3F med et våben og skyde alle medarbejdere.

Forbundet måtte derfor have ekstra sikkerhed i forbindelse med kongressen på grund af truslen.

Og senest blev forbundsformand Per Christensen selv mål for truslerne, da hans navn eksplicit blev nævnt i en dødstrussel skrevet på en motorvejsbro over Amagermotorvejen ved Avedøre Holme.

En dødstrussel rettet mod Per Christensen blev mandag set over Amagermotorvejen. Foto: 3F

Som følge af den seneste trussel, rettet mod Per Christensen, blev medarbejderne tirsdag formiddag orienteret for at vide, hvad der var sket, og hvordan de skulle gebærde sig.

Per Christensen selv er ikke overraskende stærkt utilfreds med den drejning, sagen om den faglige konflikt har taget.

- Nok er nok. Jeg synes for det første, at det er møg-ubehageligt, men jeg er også rigtig vred over, at en faglig strid kan udvikle sig til sådan nogle reaktioner. Men jeg håber, at vores fagfolk og tillidsrepræsentanter fortsætter det gode arbejde, siger Per Christensen til Ekstra Bladet.

3F's forbundsformand, Per Christensen, i forbindelse med den nyligt afholdte forbundskongres. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Skal være opmærksom

Han fortæller, at han blev gjort opmærksom på truslen på motorvejsbroen mandag eftermiddag, da en kollega sendte ham et billede.

Efterfølgende ringede Per Christensen til politiet.

- De sagde, at jeg skulle være opmærksom på, om der foregik noget usædvanligt omkring mig, men de syntes også, at jeg skulle orientere mine kollegaer, så vi alle sammen kan passe på hinanden, siger han.

Han fortæller, at sikkerheden ved 3F's forbundskontor i København også er blevet skærpet på den måde, at det er blevet indskærpet, at man kun kan komme ind i bygningen ved at gå igennem receptionen, og at man skal vise legitimation for at komme ind.

- Mine kollegaer var stille, da de gik fra orienteringsmødet, og jeg tror også, de er meget overraskede over, at reaktionerne er så voldsomme, siger han.

Har malet beton hvid

Trods den voldsomme og direkte trussel, føler 3F-formanden mere vrede end utryghed.

- Politiet har sagt, at ved folk der er så eksplicitte, der oplever de sjældent, at folk gør alvor af det, men omvendt skal man selvfølgelig være opmærksom. Men det er ret vildt, at folk ikke alene tænker det, men at de rent faktisk gør noget ud af at tage ud og skrive det på en bro. De har endda også malet betonen hvid, før de har skrevet det, siger Per Christensen.

Han fortæller, at 3F også har været i kontakt med politiet i forbindelse med den trussel, der blev telefoneret ind til forbundet før forbundskongressen, og at de er blevet rådgivet om, hvad de skal gøre.

3F har i den seneste tid været meget i vælten, efter at det er kommet frem, at bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn har brugt hårdhændede metoder for at få en vikar til at melde sig ind i 3F frem for IDA, som den ingeniør-uddannede vikar i forvejen var medlem af.

Konflikten førte blandt andet til, at personalet i lufthavnen flere gange gennemførte overenskomststridige strejker i protest mod medarbejderen, der ikke ønskede at være med i samme fagforbund som de øvrige.

Hele sagen har endt med, at vikaren har sygemeldt sig i kølvandet på blandt andet de trusler, som manden kollegaer er kommet med.

3F's øverste ledelse har tidligere taget afstand fra de metoder, medarbejderne i lufthavnen brugte over for den pågældende medarbejder.