4-årig ringede efter hjælp: Vi er spærret inde

En kun fireårig dreng ringede til politiet og fortalte, at han var spærret inde i en varm bil sammen med seks andre børn. Dørene var låst og vinduerne rullet op.

Episoden fandt sted i Maryland, USA, i fredags og bliver nu omtalt i flere amerikanske medier.

Moderen til et af børnene, som var i alderen to til fire år, var kørt ud for at handle. Hun parkerede bilen på en parkeringsplads og forlod de små børn i bilen.

På et tidspunkt var børnene så bange, at den fireårige valgte at tilkalde politiet via en mobiltelefon, som lå inde i den aflåste bil.

Knægten var ikke i stand til at forklare, hvor han befandt sig. Men politiet kunne spore, hvor opkaldet kom fra.

Svedende og bange

Der var 27 grader varmt i området, og børnene var både svedende og bange, da de blev hentet ud af bilen.

- Børnene har befundet sig alene i bilen i mindst 20 minutter, oplyser politiet i St. Charles.

Da moderen senere vendte tilbage til bilen, blev hun anholdt på stedet og sendt bag tremmer.

Hun sigtes nu for at have efterladt børn under otte år uden opsyn, hvilket er ulovligt.