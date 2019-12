40-årig fængslet for groft røveri: Smadrede offers ansigt

Den 40-årige mand havde gentagne gange slået den forurettede i hovedet og truet ham til at udlevere penge

En 40-årig mand er torsdag blevet idømt to års ubetinget fængsel i en grov sag om røveri og frihedsberøvelse.

Det har Retten i Aarhus besluttet om den voldelige episode, der fandt sted 12. juli.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den forurettede, en 42-årig bekendt til den dømte, fik i forbindelse med episoden brud i ansigtet som følge af vold, han blev ydmyget, og derefter brød den 40-årige ind i hans lejlighed.

Den 40-årige nægtede sig skyldig. Torsdag modtog han dommen, og han er varetægtsfængslet, indtil afsoningen starter.

Episoden skulle være startet ved, at den 40-årige mente, at den 42-årige skyldte ham penge. Ved tvang fik han den forurettede ind i bil på Jægergårdsgade i Aarhus, hvor hen gentagne gange slog ham i hovedet.

Han mente åbenbart ikke, den 42-årige havde fået noget slag, for så kørte han dem til Brabrand, hvor den forurettede igen fik flere knytnæveslag i ansigtet.

Bagefter truede den 40-årige sig til, at den forurettede smed alt sit tøj og udleverede sin telefon, husnøgler og noget medicin.

Den 42-årige flygtede fra situationen ved at hoppe ud af bilen omkring City Vest. Han blev indlagt på skadestuen.

Der sad også en 45-årig mand med i bilen. Han blev også anholdt og tiltalt for røveri og frihedsberøvelse, men han blev frifundet i disse forhold. Han fik dog 30 dages fængsel for et andet forhold.

Med den 42-åriges husnøgler kunne den nu dømte mand nemt bryde ind i forurettedes hjem. Det havde han tænkt sig at gøre senere på dagen, men en patrulje stod klar til at fange ham foran lejligheden. Politiet anholdte ham der.