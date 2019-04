40-årig kvinde sigtet for 180 bedrageri-forhold

Kvinde fra Vesthimmerland blev i dag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for hundredvis af bedrageri-forhold begået via internettet

Flere og flere danskere har oplevet, hvad det vil sige at blive snydt i forbindelse med internethandel - og en del af dem tilhører formentlig gruppen, som en tilsyneladende skrupelløs kvinde fra Vesthimmerland har bedraget for i alt mindst 300.000 kroner.

Den ansvarlige efterforskningsleder i den omfattende bedragerisag, politikommissær Troels Jul Kjærgaard, oplyser, at politiets efterforskning stadig er i gang, men indtil videre har efterforskerne identificeret over 180 bedrageri-forhold begået af denne ene kvinde.



- Der er ingen tvivl om, at der er tale om ganske omfattende tilfælde af bedrageri, fastslår Troels Jul Kjærgaard i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Han understreger videre, at beløbsstørrelsen endnu er ukendt, men at der er bedraget for ’ikke under 300.000 kr.’



Af hensyn til efterforskningen kan politikommissæren ikke gå i detaljer med omstændighederne om, hvordan de konkrete tilfælde af internet-bedrageri er foregået.

Falske salgsannoncer



- Men det, vi kan sige, er, at vi sigter den pågældende person for at have begået bedrageri via blandt andet salgsannoncer på forskellige internetmedier, hvor den mistænkte har solgt varer til en lang række personer i hele landet uden reelt at være i besiddelse af disse varer, siger politikommissær Troels Jul Kjærgaard.



Anholdelsen af kvinden skete mandag klokken 10.30 på en adresse i Midtjylland efter en kort, men intens efterforskning af en gruppe efterforskere fra Nordjyllands Politi. De fik opbakning fra det landsdækkende center (LCIK) for anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet.



- Ved LCIK-centrets hjælp fik vi lynhurtigt opsamlet og koordineret de mange anmeldelser fra de forurettede, der kom fra hele landet, således at vores efterforskere i Nordjylland efter en uges intenst arbejde kunne skride til anholdelse af den mistænkte, forklarer Troels Jul Kjærgaard.



I de kommende uger efterforsker Nordjyllands Politi videre, ligesom man skal have etableret kontakt til flere af de mange forurettede.



Derfor kan efterforskningslederen heller ikke udelukke, at der kommer flere anmeldelser senere.



Det har foreløbig ikke været muligt for Ekstra Bladet at få uddybende kommentarer om sagen fra Troels Jul Kjærgaard.

