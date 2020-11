40-årig tiltalt for dobbeltdrab: Dot og Messerschmidt i retten

DF-profilen Morten Messerschmidt og kæresten Dot Wessmann er til stede og overværer afviklingen af en retssag, hvor en 40-årig mand sidder tiltalt for at have knivdræbt to kvinder på 31 og 35 år.

Den ene var Messerschmidts halvsøster.

DF'eren og hans kæreste sidder på bagerste række på tilhørerpladserne i den store nævningesal ved Retten i Næstved, hvorfra de indtil videre har kunnet høre anklager Susanne Bluhm læse tiltalen op og præsentere sin forelæggelse af sagen og dele af den 40-åriges egen forklaring.

Den 40-årige kortklippede mand er iført sort sweater og mørke bukser. Han lader til at være meget påvirket af sagen og hakker og stammer sig gennem sin forklaring. Han har flere gange måttet bede om en pause, som han har brugt på at tale med sin advokat.

Nægter sig skyldig

Den 40-årige tidligere taxachauffør nægter sig skyldig i drab, som han er tiltalt for. Men han erkender de faktiske omstændigheder. Altså at det var ham, der først stak den 31-årige kæreste ihjel i det fælles hjem i Ruds Vedby. Herefter kørte han 27 kilometer til landsbyen Kundby, hvor han på samme måde slog sin 35-årige ekskæreste ihjel.

Hans forsvarer, Kristian Mølgaard, forklarede, at den 40-årige intet husker fra de to episoder.

- Han nægter at have haft forsæt til drab, sagde Kristian Mølgaard.

Under sin forklaring fortalte den tiltalte, at han igennem flere måneder har lidt af et amfetamin-misbrug, der i den sidste tid inden drabene havde taget til. Han fortalte, at han havde mistet hukommelsen fra omkring en uge før drabene, og indtil han kom til sig selv igen i Storstrøms Fængsel, hvor han blev kørt til efter at være blevet varetægtsfængslet.

Derfor var det heller ikke meget, som han kunne fortælle om selve episoderne, hvor de to kvinder blev stukket mange gange med kniv i hals, brystkasse, ryg og arme.

Til gengæld kunne han fortælle, at han betragtede kæresten som den største støtte i sit liv.

- Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Det går mig så meget på. Jeg ved ikke andet end det, vi får at vide. Jeg formoder, vi var uvenner, sagde den tiltalte i sin forklaring.

Flere gange har han måttet bede om en pause.

- Det påvirker mig så meget, sagde han blandt andet henvendt til dommeren en enkelt gang.

Under anklager Susanne Bluhms forelæggelse kom det frem, at den 40-årige selv ringede til politiet efter hvert af drabene. Det første skete klokken 4.25 i Ruds Vedby. Det sidste klokken 5.47 i Kundby.

Efter det sidste drab havde politiet den 40-årige i røret, indtil han meldte sig selv på politistationen i Holbæk, hvor han blev anholdt.

Fordi den tiltalte ikke selv kan huske, hvad der skete 15. november om morgenen, har Susanne Bluhm fået lov til at læse op fra de afhøringsrapporter fra 15. november, som politiet har skrevet ned.

Af dem fremgår det, at den 40-årige på det tidspunkt huskede mange flere detaljer.

Blandt andet har han til politiet forklaret, at den 31-årige havde mødt en ny mand, og at hun havde fortalt, at hun ville gå fra ham. Den tiltalte har til politiet fortalt, at han ikke kunne tackle, at hun ville tage børnene fra ham.

Han fortalte også, at det var hans indtryk, at den 35-årige ekskæreste ikke havde haft en god indflydelse på hans forhold til hans nye kæreste.

- Hun behandlede mig dårligt eller meget dårligt. Det opdagede jeg ikke rigtig selv, sagde den tiltalte.

Dot Wessman og kæresten Morten Messerschmidt (DF) ved en mere munter lejlighed end den retssag, hvor en mand er tiltalt for at have dræbt politikerens halvsøster. Arkivfoto: Mogens Flindt

Den 31-årige blev stukket dels i sit køkken og dels i badeværelset i rækkehuset. Kniven lagde han i vasken på badeværelset.

Siden ringede den tiltalte til den 31-åriges mor og fortalte, hvad han havde gjort. Han ringede også til politiet. Og kørte herefter til Kundby for at opsøge sin ekskæreste.

Her blev han lukket ind efter at have fortalt, at det var slut mellem ham og den 31-årige kvinde. Til politiet har han ifølge anklager Susanne Bluhm fortalt, at han først stillede hende en række spørgsmål gennem badeværelsesdøren, mens hun tog sig et bad. Siden stak han hende ned i køkkenet.

Da den 35-årige forsøgte at flygte ud gennem havedøren, stak han hende igen. Hun faldt om i haven, hvorefter han også stak hende der.

Den 40-årige har til politiet fortalt, at han var næsten sikker på, at både den 31-årige og den 35-årige var døde af de 20-25 knivstik, han tildelte dem begge. Han havde blandt andet selv lukket øjnene på den 31-årige i Ruds Vedby, som han forklarede det til politiet kort efter anholdelsen.