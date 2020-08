40-årig vaskede over otte millioner sorte kroner hvide

Hvidvask af knap 8,2 millioner kroner og forsøg på hvidvask af godt 640.000 kroner har fredag i retten i Lyngby kostet en 40-årig mand halvandet års fængsel.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Sagen er den første i et større sagskompleks, hvor der er rejst tiltale mod en række selskaber og personer for hvidvask for mere end 100 millioner kroner.

Få uger før et dansk selskab begyndte at overføre store pengebeløb til udenlandske selskaber, blev den 40-årige registreret som direktør i selskabet.

Han stillede sit NemID til rådighed, så selskabet kunne overføre pengene til udlandet. Tre måneder senere, da mere end otte millioner kroner var flyttet ud af landet, trådte han ud af selskabet igen.

Der var ingen ansatte i selskabet, og der ikke blev indberettet moms til skattemyndighederne.

- Denne dom sender et meget klart signal om, at alle tandhjul i en maskine, der hvidvasker, vil blive straffet. Det er en alvorlig advarsel til andre, der kunne finde på at gøre det samme, siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for Bagmandspolitiet.

Sagen trækker tråde til en række andre selskaber, og fire af dem er allerede blevet tiltalt. I alt mener Bagmandspolitiet, at der er tale om hvidvask for mere end 100 millioner kroner, og en stribe retssager er på vej.

Selskabet, som blev brugt til hvidvask, og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 4.100.000 kroner og fik konfiskeret godt 640.000 kroner

Foruden fængselsstraffen blev den 40-årige frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt i fem år.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.