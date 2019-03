40 mennesker dræbt i terrorangreb i New Zealand

Premierminister sætter antal på de mange dræbte i angreb i to moskeer i New Zealand

Mindst 40 mennesker har mistet livet, og mere end 20 mennesker er alvorligt såret efter skyderi i to moskeer i New Zealand.

Det oplyser premierminister Jacinda Ardern på et pressemøde.

- Dette kan kun blive betegnet som et terrorangreb, siger hun på pressemødet.

30 mennesker blev dræbt i al-Noor-moskeen i den vestlige del af byen, hvor det første angreb fandt sted, og 10 mennesker er blevet dræbt i en moske i bydelen Linwood.

al-Noor-moskeen, hvor mindst 30 mennesker blev dræbt. Foto: Martin Hunter/SNPA/Reuters/Ritzau Scanpix

Fire personer er blevet anholdt. Tre af dem blev anholdt direkte i relation til skyderierne, mens en fjerde blev anholdt andetsteds. Ifølge premierministeren var ingen af de anholdte i politiets søgelys.

- Det er ikke et spørgsmål om, at nogen er sluppet under radaren, siger hun.

Hun siger samtidig, at det er tydeligt, at angrebet har været planlagt i et stykke tid. New Zealands forsvar har efter skyderiet desarmeret to bomber i gerningsmændenes biler.