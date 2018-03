40 minutters forsinkelse på motorvej efter ulykke

Trafikken snegler sig stadig afsted på E20 omkring Taulov i Østjylland, efter et uheld i formiddags spærrede motorvejen helt

Opdateret kl. 18.07: Vejdirektoratet oplyser nu, at alle spor er farbare på strækningen, og at der ikke længere er kø.

Skal du ad E20 i sydgående retning forbi afkørsel 60 Taulov skal du regne med cirka 40 minutters ekstra rejsetid, da kun ét spor er farbart efter en ulykke i formiddags.

- Der skete en ulykke med en kassevogn omkring kl. 11, og det betød desværre, at vi var nødt til at afspærre motorvejen omkring kl. 14.30, hvilket har resulteret i en masse kø, siger Jesper Nielsen, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Den rigtige vej

Da trafikproppen var på sit højeste, blev bilisterne forsinket med halvanden time, men det aftager stille og roligt i takt med, at der er blevet åbnet et af de to spor på strækningen.

- Der er i øjeblikket cirka to kilometers kø og to kilometers tæt trafik, og vi regner med, at køen først er helt afviklet efter klokken 18, siger vagthavende.

