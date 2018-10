40 tiltalepunkter: Her er politiets anklager mod Yahya Hassan

Der er rejst tiltale mod den kendte digter Yahya Hassan i 40 kriminelle forhold, skrev Ekstra Bladet 24. september.

Dengang skrev digterens forsvarer Michael Juul Eriksen i en sms til Ekstra Bladet, at 'Der er tale om en række småforhold'.

BT er kommet i besiddelse af Østjyllands Politis 13 sider lange anklageskrift, hvor tiltalepunkterne er beskrevet.

Se også: Hjælpsomt ægtepar: Yahya Hassan stjal vores bil - nu kan vi ikke køre på ferie

De 40 kriminelle forhold handler om både vold, trusler, blufærdighedskrænkelse, stalking, tyveri, hærværk, påvirket kørsel og ulovlig besiddelse af hash og våben, skriver avisen.

Truet med kniv

Den 23-årige digter er blandt andet anklaget for at have blottet sit lem for to kvinder på Viborgvej i Aarhus 15. juni. Kun iført skudsikker vest og åbenstående skjorte.

Han skulle ifølge anklageskriftet have rørt den ene kvinde i skridtet for bagefter at sætte sig foran kvinden med munden foran hendes skridt. Det fik den anden kvinde til at skubbe ham mod en mur, mens digteren pegede på hende med en kniv, skriver BT.

Yahya Hassan afbryder live-interview under Royal Run

Ifølge anklageskriftet skulle Yahya Hassan til kvinden have sagt:

'Hvis ikke du stopper, så er det slut nu'.

Dødstrusler

Senere samme dag stadig kun iført skudsikkervest og åbentstående skjorte gav han ifølge anklageskriftet en person en flænge på den ene arm med en flaske, hvorefter han angiveligt gav personen en dødstrussel:

'Jeg tapper dig,' skulle Yahya Hassan blandt andet have sagt til sit offer.

Yahya Hassan afbrød journalist: Nu undskylder han - på en måde

Digteren er også blandt andet tiltalt for besiddelse af våben, biltyveriet, stjæle dankort og sygesikringskort og for at sende 100 beskeder til en kvinde, som han havde et polititilhold mod at kontakte i fem år.

Anklageren vil have digteren idømt fængselsstraf.