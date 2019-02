4000 husstande uden strøm

Opdatering: Fejlen på el-nettet er stadig ikke udredt, og store dele af Kolding er fortsat uden strøm. Det oplyser Trekantområdet Brand på Twitter.

#Servicetweet

Fortsat strømafbrydelse i dele af Kolding midtby. Dele af byen uden fjernvarme oplyser Trefor.

Se mere på https://t.co/UWPbRatB71

Mange opringninger til @TrekantBrand, men vi har ikke yderligere oplysninger. pic.twitter.com/sPAWNQs5Za — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) February 14, 2019

Trefor El-net oplyser, at de er ramt af en midlertidig strømafbrydelse.

Derfor har 3864 kunder ikke haft strøm siden klokken 19.30. Trefor oplyste tidligere torsdag aften, at man forventede, der ville være strøm igen klokken 23, men strømmen mangler fortsat.

På Trefors hjemmesider oplyser de desuden, at fejlen på el-nettet også gør, at der ikke bliver leveret fjernvarme til en stor del af Kolding. Varmen forventes ifølge Trefor at være tilbage 23:50.

Brandvæsnet rykket ud til en række fejlalarmer på grund af strømafbrydelsen. Det oplyser Trekantområdet Brand på Twitter.

Derudover har Trekantområdet Brand ikke flere informationer om nedbruddet.

Strømsfbrydelse i Kolding midtby har sendt @TrekantBrand ud til en lang række fejlalarmer.

Se driftsinfo fra Ewii / Treforelnet. @TrekantBrand har ikke yderligere info om nedbruddet. @koldingkommune pic.twitter.com/tDSXDMltuK — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) February 14, 2019

På Trefors hjemmeside kan man holde sig opdateret omkring driftsinfo.