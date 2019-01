41-årig løsladt efter at have truet betjente på livet

En 41-årig mand, der søndag blev sigtet for at have truet flere betjente på livet, er blevet løsladt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden, der er fra Varde-området, skulle søndag have "fremsat trusler på livet mod unavngivne betjente," oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligere.

Det fik politiet til at foretage en aktion søndag klokken 22.23, hvor de anholdt og afhørte manden.

Mandag blev den 41-årige fremstillet for lukkede døre i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg klokken 14.

Her fandt dommeren ingen grund til at varetægtsfængsle manden, der derfor blev løsladt.

Han er stadig sigtet for trusler på livet mod betjente.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har anklagemyndigheden kæret løsladelsen.

Det er ikke oplyst, hvor og hvordan den anholdte har truet de pågældende betjente.

Der er heller ikke fremlagt nogle detaljer om mandens person.