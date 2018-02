41-årig mand tiltalt for at dræbe sin kone på bryllupsrejse

I maj 2017 var det nygifte par 41-årige Lewis Bennett og Isabella Hellmann på bryllupsrejse til Cuba, hvor de sejlede rundt.

Da ferien var slut, forsøgte de at sejle i land, men ifølge Lewis Bennetts forklaring skete der en ulykke.

Han har forklaret politiet, at han kunne mærke, at båden stødte på noget i vandet. Hans kone, som han havde en 19 måneder gammel datter med, sad på det tidspunkt ved roret, men da han kiggede efter hende, var hun væk.

Båden sank kort tid efter, men Lewis Bennett brugte bådens redningsbåd og blev reddet i land efter nogle timer.

Redningsfolk ledte i fire dage efter Isabella Hellmann, men hun har været sporløst forsvundet siden ulykken.

Havde tyvekoster i tasken

Da Lewis Bennett kom i land, havde han en rygsæk, hvor der var ni rør med 235 stjålne mønter. Mønterne blev vurderet til at have en værdi på 240.000 kroner, og politiet fandt frem til, at Lewis Bennett havde stjålet mønterne tilbage i 2016.

Han blev for nylig idømt syv måneders fængsel for tyveriet, men i retten ventede der ham en overraskelse.

Her blev han tiltalt for mordet på sin hustru, da FBI ifølge anklageskriftet mistænker ham for at have planlagt mordet på sin kone.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Sky News og The Guardian.

Som led i retssagen har en ekspert ifølge Sky News vurderet, at båden bevidst blev sænket, eftersom to flugt-luger var blevet åbnet. Politiets efterforskere fortæller samtidig, at Lewis Bennett ikke aktiverede bådens satellit-telefon eller tilkaldte hjælp.

- Han ville sørge for sin egen redning og overlevelse efter at have myrdet sin kone og med vilje sank sin båd, lyder det fra politiet ifølge Sky News.