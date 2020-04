41 dræbt under nødlanding: Pilot tiltalt

En frygtelig ulykke indtræf sidste år, da et passagerfly af typen Sukhoj Superjet 100 brød i flammer på landingsbanen i den russiske lufthavn Sjeremetjevo International Airport i Moskva.

Nu er piloten Denis Evdokimov blevet sigtet for sin rolle i ulykken. Det skriver The Telegraph.

Ulykken endte med at koste 41 mennesker livet, og efterfølgende blev der spekuleret i, hvordan det kunne ende så galt. Senere blev det dog bekræftet, at flyet undervejs blev ramt af et lyn. Herefter mistede flyet radiokontakten.

Men allerede før take-off satte flyets navigationssytem ud, fastslog det russiske efterforskningshold senere.

Piloten Denis Evdokimov fortalte også kort sin version af den dramatiske episode.

- Det kom et hurtigt lysglimt og et brag. Men som jeg forstår det, brød branden først ud efter landingen, udtalte Denis Evdokimov dengang ifølge The Independent.

Flyet blev undervejs ramt af et lyn og brød senere ud i brand. Foto: HO/Ritzau Scanpix

Nægter sig skyldig

Denis Evdokimovs advokater er dog langt fra enige i den betragtning. Ifølge pilotens juridiske hold var det nemlig det elektriske svigt på radiokontakten, der gjorde, at flyet var svært at kontrollere.

Derudover mener de, at nødpersonalet på landingsbanen var for langsomme til at reagere.

De russiske efterforskere hævder dog, at de aldrig fandt et bevis på, at flyet skulle have haft en fejlfunktion. Efterforskerne har samtidig undersøgt, om det kunne have været dårlig vedligeholdelse eller ekstremt dårligt vejr, men ifølge dem var dette ikke en medvirkende faktor.

I alt var der 78 mennesker om bord på flyet, der skulle fra Moskva til Murmansk. Halvvejs blev flyet dog nødt til at vende tilbage og nødlande i Sjeremetjevo-lufthavnen i Moskva.

Foto: Sceendump