41 oprørssoldater meldes dræbt i Syrien af IS

Islamisk Stat (IS) har dræbt 41 soldater fra en syrisk oprørshær, der har forsøgt at fordrive islamisterne fra byen Hajin ved grænsen til Irak.

Det oplyser det sædvanligvis velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

IS benyttede sig sent fredag af blandt andet selvmordsbomber under et angreb på Syriens Demokratiske Styrker. Det er en sekulær oprørshær, som støttes af USA.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder baserer sine oplysninger på et netværk af informanter inde i Syrien. Organisationen har base i den britiske hovedstad, London.

Syriens Demokratiske Styrker bekæmper Islamisk Stat fra deres bastion i Hajin på den irakiske grænse.

Syriens Demokratiske styrker indledte i sidste måned en offensiv mod jihadisterne i IS i Hajin-enklaven på den østlige bred af Eufrat. IS optrappede derefter en blodig modoffensiv.

IS satte fredag selvmordsbombere ind mod Syriens Demokratiske Styrker som led i et modangreb på den irakiske grænse, siger Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

De 41 medlemmer af den syriske oprørshær blev dræbt natten til lørdag, hedder det.

Siden den 10. september skal 270 medlemmer af Syriens Demokratiske September og 496 medlemmer af IS være blevet dræbt. Det viser tal fra Det Syriske Observatorium.

Koalitionen anslår, at 2000 IS-krigere stadig kæmper i Hajin-området.

IS stod i 2014 stærkt i både Syrien og Irak og udråbte et kalifat i de områder, som bevægelsen kontrollerer. Men IS-jihadisternes tilstedeværelse er i dag begrænset til dele af den store Badia-ørken og Hajin-enklaven.

Under krigen i Syrien, som begyndte i 2011, er over 360.000 mennesker blevet dræbt.