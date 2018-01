42-årig fængslet for væske-overfald på betjente

En 42-årig mand blev lørdag fængslet for at overfalde to betjente og en låsesmed med en basisk væske

En 42-årig mand fra Søborg blev lørdag formiddag ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup varetægtsfængslet i surrogat frem til 19 januar for at overfalde to betjente og en låsesmed med en ukendt basisk væske.

Manden er sigtet for grov vold mod låsesmeden og grov vold samt vold mod tjenestemand mod de to politibetjente. Han nægter sig skyldig.

De to betjente fra Københavns Vestegns Politi var sammen med låsesmeden kaldt ud til mandens lejlighed i Søborg, hvor de skulle assistere varmemesteren, der havde mistanke om, at der var en vandskade i lejligheden.

- Da de banker på, åbner manden og kaster væske på dem, hvorefter han smækker døren igen, siger anklager Tina Fugl til Ekstra Bladet.

Varmemesteren blev ikke ramt under overfaldet, men låsesmeden og de to betjente blev ramt i hovedet og nakkeregionen. Den ene betjent fik ligeledes væsken i øjet.

- Der er tale om en basisk væske, men det vides endnu ikke hvilken, da den var hældt over på en saftevandskande, siger Tina Fugl.

Hun oplyser, at alle er udskrevet efter endt behandling på hospitalet.

Efterfølgende mødte politiet talstærkt op på adressen med gasmasker og skjolde, men den 42-årige blev anholdt uden større dramatik.