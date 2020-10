42-årig idømt 7 års fængsel for hjemmerøveri

En 42-årig mand er i dag blevet idømt 7 års fængsels for blandt andet hjemmerøveri

19. marts i år blev en 74-årig mand fra Ikast sent om aftenen udsat for et hjemmerøveri.

Nu er en 42-årig mand fra lokalområdet blevet idømt syv års fængsel i sagen. Udover hjemmerøveriet hos den 74-årige blev han også dømt for to røveri begået i sommer.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagens anklager er godt tilfreds med dommen.

- Jeg er tilfreds med resultatet og mener, sagen er endt, som den skulle, da det er en alvorlig sag, vi her har at gøre med, siger Nanna Lundhøj fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ydermere blev den 42-årige hjemmrøver dømt for besiddelse og køb af kokain samt to tilfælde af tyveri.

Sagen blev behandlet som en domsmandssag ved retten i Herning, og den 42-årige mand blev fredag eftermiddag fængslet efter dom med henblik på afsoning.

Den dømte udbad sig betænkningstid.