42-årig mand tiltalt: Voldtog dement kvinde på plejehjem

Tirsdag behandler retten i Odense en chokerende sag, hvor en 42-årig mand er blevet tiltalt for flere voldtægter af en dement kvinde, der bor på et plejehjem i Odense.

Manden er varetægtsfængslet for tre gange at have udnyttet kvindens tilstand til at have voldtaget hende.

Det skriver Fyens Stifttidende, der har fået aktindsigt i sagen.

Ifølge anklageskriftet har manden fra april til juli én gang begået en fuldbyrdet voldtægt og to gange fået beboeren til at give sig oralsex.

Han kan få op til fire års fængsel, fordi han har udnyttet en persons sindssygdom eller mentale retardering til at skaffe sig samleje, som det står beskrevet i paragraf 218.

Han er også tiltalt efter paragraf 225 om voldtægt. Det kan give op til otte års fængsel.

Anklageren Maria Blomsterberg ønsker ikke at udtale sig om relationen mellem manden og plejehjemmet. Fyens Stifttidende har dog fået oplyst af Odense kommune, at der ikke er tale om en ansat på plejehjemmet.

Fyens Stifttidende følger sagen fra retten.