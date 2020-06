42-årig sex-udnyttede dement på morfars plejehjem

En 42-årig mand er her til formiddag blevet idømt en behandlingsdom uden længstetid for at have udnyttet en 91-årig kvindelig plejehjemsbeboers svært demente tilstand til at skaffe sig tre samlejer og andet seksuel samkvem.

Det har Retten i Odense besluttet.

Manden blev allerede fundet skyldig i november sidste år for forholdene, der blev begået i løbet af foråret 2019 i kvindens bolig og på det plejehjem i Odense, hvor hun boede. Men fordi han under retssagen pludselig fortalte, at han indimellem hørte stemmer, besluttede retsformanden, at der skulle udarbejdes en mentalerklæring.

Af mentalerklæringen fremgår det, at Retslægerådet anbefaler en behandlingsdom med tilsyn af Kriminalforsorgen.

Manden modtog dommen.

Under hovedforhandlingen i november indrømmede den 42-årige, at han havde haft samlejer med den næsten 50 år ældre kvinde, som han desuden også modtog oralsex fra.

Men han nægtede til gengæld at have udnyttet kvinden og hævdede, at han ikke anede, at hun var dement.

- Det kunne jeg ikke høre. Hun virkede meget normal at tale med. Hun var kvik, sagde den 42-årige ifølge Fyens Stiftstidende, som var til stede under retssagen. Manden havde mødt kvinden på plejehjemmet, mens han var på besøg hos sin morfar.

Men dommeren mente, at manden burde have været klar over kvindens demenstilstand. Under en test anede kvinden ikke, hvilken ugedag det var, og hun kunne ikke genkende dronning Margrethe på et foto. Desuden havde hun fortalt, at hun fik røde pølser til aftensmad, selv om der var blevet serveret hakkebøffer. Resultatet af testen viste, at kvinden var svært dement.

En sosu-hjælper vidnede også i retten. Hun fortalte, at den demente kvinde en dag havde fortalt hende, at der kom en væmmelig mand hos hende, som stak sin tissemand ind i hende. En anden medarbejder kunne fortælle, at den 42-årige ofte kom på plejehjemmet, men at han sjældent var hos sin morfar.

Politiet fik på et tidspunkt hjælp til at opklare forbrydelsen med et skjult kamera, som retten havde accepteret blev sat op i kvindens hjem. På videoen kunne man se den 42-årige have sex med kvinden.