43-årig anholdt: Sigtet for at onanere i villa-kvarter i fire år

Han er sigtet for 37 tilfælde af uanstændig opførsel, hvor han har onaneret eller blottet sit lem

En 43-årig mand fra Eaton Hills, der er en forstad til storbyen Brisbane i Australien, er i dag blevet sigtet for at onanere offentligt og terrorisere lokalbefolkningen med uanstændig opførsel, hvor han adskillige gange har onaneret eller blottet sit lem i et villa-kvarter gennem hele fire år.

Det skriver flere medier heriblandt Brisbane Times og Daily Mail

Manden blev i dag fremstillet ved retten i Brisbane, hvor han blev sigtet for hele 37 tilfælde af uanstændig opførsel, der har fundet sted gennem hele fire år fra 2015 og frem til 2019.

Men fælden klappede altså, da han for nylig blev taget på fersk gerning af politiet og anholdt.

Den 43-årige mand har ifølge sigtelserne onaneret eller opført sig ganske uanstændigt gennem fire år i et villa-kvarter i byen Windsor. (Foto: Queensland Police Service)

Manden har især onaneret og blottet sit lem i villa-kvarteret i byen Windsor omkring gaden Truro Street. Men han er også sigtet for 10 tilfælde af uanstændig opførsel i Annerly og Fairfield i den sydlige del af Brisbane, der alle har fundet sted tidligere i dette år.

Forsvareren Andrew Hanlon bad retten om at få en kopi af rapporten, der var skrevet af den politibetjent, der anholdt den 43-årige mand. Han bad også om at en kopi af samtlige 37 anmeldelser i sagen omkring onani og anden uanstændig opførsel.

Dommeren Belinda Merrin ophævede i øvrigt den 43-årige mands kaution med den betingelse, at han på ingen måde nærmede sig gaderne i de tre forstæder, hvor han især har onaneret mange gange.

Den sigtede onanist skal fremstilles igen i retten den 3. april, hvor den usædvanlige sag fortsætter.