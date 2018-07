43-årig mand forsvundet på mystisk vis: Nu er der nyt i sagen

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Politiet har tirsdag gjort et nyt gennembrud i sagen om den 43-årige Sabedin Veseli, som har været sporløst forsvundet siden 8. februar i år.

Det drejer sig om mandens hvide Chevrolet Spark personbil, som efter flere måneders søgen er blevet fundet i et villakvarter på Vintappervej i Lyngby. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev bilen med registreringsnummer GF 21 840 fjernet fra en parkeringsplads i Ballerup, kort efter den 43-årige mands forsvinden. Siden har politiet i forbindelse med efterforskningen forsøgt at lokalisere køretøjet.

- Afhøringer blandt beboerne på Vintappervej, sammenholdt med de indledende tekniske undersøgelser, tyder på, at bilen har holdt på vejen i nogen tid – præcist hvor længe er fortsat uvist. Men vi håber at folk der har deres gang i området, eller i øvrigt kender til sagen, kan hjælpe os, siger politikommissær ved Vestegnens Politi Ole Nielsen.

Han forklarer til Ekstra Bladet, at det var en forbipasserende politipatruljes såkaldte ANPG-system, som afslørede, at den hvide bil var efterlyst i en forsvindingssag. ANPG står for automatisk nummerpladegenkendelse. Det er et system med kamera og nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passeres.

Tekniske undersøgelser

Det er endnu uvist, om fundet af bilen kan give et fingerpeg om, hvad der er sket med den forsvundne mand.

- Bilen er nu til kriminaltekniske undersøgelser, siger Ole Nielsen.

Efter næsten et halv år er den forsvundne mands bil fundet på en villavej i Lyngby. Foto: Politi

Ifølge politikommissæren tyder intet på, at Sabedin var i nedtrykt sindstilstand, da han forlod hjemmet. Sabedin er dansk statsborger og af makedonsk oprindelse, og politiet har tidligere meldt ud, at de ingen indikationer har på, at han har forladt landet.

- Politiet arbejder med flere teorier og kan ikke udelukke, at der ligger en forbrydelse bag hans forsvinden. Det er underligt, at familien intet har hørt fra ham så længe, siger Ole Nielsen.

I forbindelse med det nye fund søger Vestegnens Politi vidner, der kan bringe efterforskningen videre.

Har nogen lagt mærke til bilen og har man oplysninger om, hvornår bilen blev efterladt på Vintappervej så hører politiet meget gerne om det.

- Det kan jo være, at en hundelufter eller en anden forbipasserende kan huske noget om, hvornår bilen pludselig var parkeret der, og som kan hjælpe os videre, siger Ole Nielsen.

Københavns Vestegns Politi kan døgnet træffes på 43861448.