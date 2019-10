44-årig anholdt for drabsforsøg

En 44-årig mand er tirsdag blevet anholdt for at forsøge at dræbe en 44-årig kvinde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet foregik på kvindens adresse i Næstved, og politiet modtog anmeldelsen klokken 10.47. Overfaldet skulle være sket kort forinden.

Kvinden blev efterfølgende bragt til sygehuset med flere stiksår. Hun er ifølge politiet meldt uden for livsfare.

Den 44-årige mand blev kort efter anmeldelsen anholdt af politiet. Han er sigtet for at have forsøgt at dræbe den jævnaldrende kvinde.

Manden har ifølge politiet en familierelation til kvinden.

Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere i sagen af hensyn til efterforskningen. Den 44-årige mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.