44-årig chefredaktør bisat

Selv om han kun nåede at være ansvarshavende chefredaktør for Nordjyske Medier i fem måneder, har Søren Rosenlund Christensen efterladt et synligt tomrum i det store mediehus i Aalborg.

Han stod netop for at skulle rulle sine visioner for arbejdspladsen ud, da han blev ramt af en ulykke, og det var komplikationer efter den, der kostede ham livet.

Fredag eftermiddag blev han bisat fra Tønder Kristkirke i fødebyen, 44 år gammel. Det var i den kirke, at Søren Christensen blev døbt og konfirmeret.

Sognepræst Kirsten Elisabeth Christensen forestod bisættelsen, fortæller Nordjyske.

Søren Rosenlund Christensen efterlader sin hustru, Arina Nell Richter, to sønner, Frederik og Stian, sine forældre, der fortsat bor i Tønder, samt en bror og en søster.

Udskrevet - og indlagt igen

Forrige onsdag kørte han som så ofte før en tur på sin racercykel efter arbejde, da han ved Storvorde blev kørt ned bagfra af en bilist.

Torsdag blev han i første omgang udskrevet fra Aalborg Universitetshospital, men en infektion i et sår, som han havde pådraget sig ved ulykken, gjorde, at han fredag blev indlagt igen.

Trods intensiv behandling og operation var infektionen ifølge Nordjyske så alvorlig, at hans tilstand i løbet af fredagen blev forværret.

Lægerne besluttede derfor, at han skulle overføres med helikopter til Rigshospitalet, der er ekspert i behandling af infektioner.

I helikopteren afgik Søren Rosenlund Christensen imidlertid ved døden.

Satte retningen

På kort tid nåede han at sætte retning for mediehuset og præsentere sin journalistiske vision, der skulle drive den transformation, som Nordjyske Medier er midt i.

Han så mediehusets rolle som helt central for landsdelen, som drivkraft bag den udvikling, en region langt fra hovedstaden har brug for.

- Vi tager ansvar for Nordjylland. Vagthunden skal både kunne bide og logre med halen, sagde Søren Rosenlund Christensen ifølge Nordjyske.

Et brændende engagement i den lokale journalistik var en rød tråd i hans arbejdsliv, og han havde en sjælden evne til at få det bedste ud af mennesker.

Karrieren startede i hjembyen

Søren Rosenlund Christensen begyndte sin journalistiske karriere ved JydskeVestkystens redaktion i Tønder.

I 2009 blev han som 33-årig udnævnt til chefredaktør for Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor han først var redaktionschef.

Han blev hentet til Nordjylland efter fem år som chefredaktør og administrerende direktør for Bornholms Tidende.

Journalist Torben Østergaard Møller har fremhævet, at Søren Christensen bogstaveligt talt slog vinduer og døre op til det bornholmske samfund, luftede ud i det gamle mediehus, fornyede avisen og insisterede på at give plads til optimismen på Bornholm, stoltheden over at være bornholmer og at bo på øen.

Han fik tilnavnet Søren Solskin, som både hentydede til hans veneration for klippeøen og hans positive tilgang til livet.

Selv kaldte han de fem år på øen en fest.

- Men man skal også huske at forlade en god fest i tide, inden folk bliver trætte af en, sagde han til JydskeVestkysten i forbindelse med jobskiftet til Nordjyske.