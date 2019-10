44-årig idømt over seks års fængsel for misbrug af piger

En 44-årig mand fra Langå er torsdag ved Retten i Randers blevet idømt seks et halvt års fængsel for at have misbrugt tre piger seksuelt i en periode fra 2001 til 2010.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigerne var i alderen 6 til 15 år, mens overgrebene fandt sted.

Den ene pige er i dag 24 år og var i familie med manden. De to andre, som i dag er 23 og 26 år, var en del af pigens omgangskreds.

Den 23-årige anmeldte i september sidste år overgrebene til politiet, og måneden efter blev den 44-årige anholdt og senere varetægtsfængslet.