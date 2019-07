44-årig kvinde anholdt: Greb alt for voldsomt fat i sin mands penis

Tidligt mandag morgen blev den 44-årige Anastacia Tasch fra Tampa i Florida anholdt og sigtet for vold mod sin ægtemand.

Anastacia forklarede politiet, at hun havde grebet fat i sin mands kønsdele, fordi hun ønskede at gøre ham ophidset i et forsøg på at lokke ham til et samleje.

Det skriver flere medier heriblandt The Smoking Gun og New York Post. The Smoking Gun har også fået fat i et sagsdokument, der bekræfter politisagen.

Ifølge politiet nærmede Anastacia Tasch sig sin mand, mens han lå og sov klokken 5.30 om morgenen på en sofa i dagligstuen i deres fælles hjem, som de deler med deres to børn.

Anastacia har erkendt, at hun herefter greb voldsomt fat om sin mands kønsorganer. Samt at det skete uden nogen form for provokation. Hun havde heller ikke fået tilladelse til det. Manden lå nemlig og sov.

Ifølge politirapporten reagerede ægtemanden ved at skrige af smerte. Herefter ringede han til alarmcentralen og fortalte, at hans kønsorganer var blevet klemt voldsomt.