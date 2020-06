44-årig mand dømt for dobbeltdrab

En 44-årig mand er skyldig i dobbeltdrab på halvøen Helnæs på Sydvestfyn i december 2018. Det har Retten i Odense tirsdag afgjort.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi oplyser på Twitter, at manden erkendte sig skyldig i drabene. Han er dømt til anbringelse uden længstetid.

Dermed skal han hen på en psykiatrisk afdeling, hvor det ikke på forhånd er besluttet, hvor længe han skal være.

Han har modtaget dommen, bekræfter retten.

Det var en nervøs beboer, der 9. december 2018 slog alarm til politiet, fordi en mand, der virkede underlig og ustabil, løb rundt på de nærtliggende marker.

Da politiet nåede frem, mødte de manden. Han var kun iført underbukser og havde blod ud over sig. Efter en snak med ham, besluttede politiet sig for at undersøge en nærtliggende gård.

På gårdspladsen ved indgangen til stuehuset gjorde betjentene et uhyggeligt fund. En 37-årig mand og en 74-årig kvinde lå døde - dræbt med adskillige knivstik.

Allerede i grundlovsforhøret erkendte den nu 44-årige mand, at han slog de to personer ihjel. Manden boede hos den ældre kvinde, og den pågældende eftermiddag i december var den 37-årige brændesælger dukket op på adressen.

Men den 44-årige var utilfreds med det tilbudte brænde. Vandindholdet var for højt, mente han, og skar i det for at vise sælgeren, hvad han talte om.

Det overbeviste ikke sælgeren, der efterfølgende blev dræbt med 15 knivstik.

I grundlovsforhøret fortalte den nu tiltalte, at han er tidligere lejesoldat. I dagene op til drabet havde han nærmest ikke sovet, fordi han havde været på vagt over for fjender, har TV Fyn tidligere oplyst.

Den 74-årige kvinde, som han kendte godt, stak han i hovedet og i halsen, fordi han forvekslede hende med en fjende. Han kaldte det en fejl.