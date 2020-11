44-årig mand sigtet for drab på Maria

44-årig mand sigtet for at have dræbt 43-årig mor til to

En 44-årig mand er blevet sigtet for at have dræbt en 43-årig kvinde, som har været efterlyst af politiet siden slutningen af oktober.

Det er netop kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor manden forlanges varetægtsfængslet.

Ifølge sigtelsen har manden på et ukendt tidspunkt efter 26. oktober klokken 9.30 og på et ukendt sted og på ukendt måde dræbt den 43-årige, men ellers kom der ikke mere frem under den åbne del af grundlovsforhøret.

Manden bekræftede selv, at han var blevet anholdt søndag klokken 15.24.

Anklager Kenn Jørgensen havde held til at få dørene lukket. Han fortalte, at der er tale om en helt ny sag, hvor politiet er i efterforskningens spæde start. Han fortalte, at der er begrundet mistanke om, at der er sket et drab, og at der er forskellige lokaliteter og mennesker tilkoblet efterforskningen, der finder sted nu.

- Vi ønsker ikke, at folk ude i samfundet bliver klar over, hvilke beviser vi har, sagde Kenn Jørgensen.

Den to meter høje og ranglede mand havde en måske noget ejendommelig måde at komme ind i retslokalet på. Iført blå joggingbukser og en lidt mørkere, blålig sweatshirt satte han sig til rette i vidneskranken. Herefter tog han sin ene sorte kondisko af, som han satte ved siden af stolen.

I flere minutter sad han iført blot en sko, inden han bukkede sig og på samme måde tog sin anden sko af.

Inden retsmødet sad den drabssigtede på en stol i et venteværelse og kiggede ud ad vinduet - med hænderne i håndjern på ryggen - mens to kvindelige og uniformerede betjente stod udenfor og holdt øje med ham. Det lod ikke til, at han var tom for ord, da han spurgte interesseret til den ene af betjentene og holdt en samtale i gang på den måde.

25 minutter før retsmødets begyndelse ankom hans beskikkede forsvarer, Jan Aarup, som hilste på sin klient med et 'hej', hvorefter de to gik sammen ind i et andet retslokale. Herfra kunne man høre, at en betjent løsnede håndjernene.

43-årige Maria From Jakobsen har siden 26. oktober været savnet, efter at hun ifølge politiet forlod sit hjem 'i nedtrykt tilstand'. Politiet har udsendt flere efterlysninger af kvinden. Politiet har tidligere oplyst, at man ikke mente, at der skulle være sket noget kriminelt i forbindelse med kvindens forsvinden.

Natten til mandag og gennem morgen og formiddag har kvindens hus i Frederikssund, hvor hun bor sammen med sin mand og flere børn, imidlertid været afspærret. Politiets teknikere har blandt andet foretaget undersøgelser på og ved adressen.

Der har også været hundepatruljer i området.

Dommeren valgte trods pressens massive protester at nedlægge navneforbud på den sigtede, efter at forsvareren fortalte, at han har en speciel stilling, og at det vil kunne være let at identificere ham, hvis stillingsbetegnelsen kom frem.

Dommeren valgte at imødekomme begæringen også af hensyn til offerets børn, der alle er under 18 år.

