44-årig nægter Maria-drab

En 44-årig nu varetægtsfængslet mand nægter sig skyldig i at have dræbt den 43-årige psykolog og mor til to, Maria From Jakobsen.

Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi, Kenn Jørgensen, til Ekstra Bladet, efter at eftermiddagens grundlovsforhør ved Retten i Hillerød er slut.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle manden frem til 30. november. Også selv om politiet ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke har fundet noget lig.

Kvinden, som har en relation til den drabssigtede, har været forsvundet siden 26. oktober om formiddagen. I flere uger havde politiet efterlyst hende som forsvundet og gået fra sit hjem i nedtrykt sindstilstand. Nu viser det sig, at politiet har ændret kurs og mener, at der er sket et drab.

Ifølge sigtelsen lader det ikke til, at politiet har kunnet sige meget fornuftigt om, hvordan kvinden er blevet dræbt, under den del af grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre. Sigtelsen siger nemlig, at kvinden på et ukendt tidspunkt efter 26. oktober klokken 9.30 og på et ukendt sted og på ukendt måde er blevet dræbt.

Nordsjælands Politi har i mange timer været massivt til stede ved en ejendom i Frederikssund, hvorfra en kvinde i flere uger har været forsvundet. Foto: Kenneth Meyer

Til gengæld sagde Kenn Jørgensen under sit forsøg på at få dommeren til at lukke dørene, at der er begrundet mistanke om, at der er sket et drab, og at der er forskellige lokaliteter og mennesker tilkoblet efterforskningen, der finder sted nu.

Hvad den begrundede mistanke består i, ønskede han imidlertid ikke at uddybe, før dørene blev lukket.

- Vi ønsker ikke, at folk ude i samfundet bliver klar over, hvilke beviser vi har, sagde Kenn Jørgensen.

Forsvarer Jan Aarup plæderede for et navneforbud for sin klient, som han mener vil blive udsat for en unødig krænkelse, hvis det på nuværende tidspunkt kommer frem, hvem han er. Desuden fortalte han, at den 44-årige har en stilling, der vil gøre det let at identificere ham, hvis den bliver nævnt.

Det lyttede dommeren til, og hun gjorde det forbudt at nævne mandens navn og stilling. Det er derfor ikke muligt for Ekstra Bladet at komme nærmere ind på mandens identitet og på, hvordan mandens relation til den 43-årige kvinde er.

Nordsjællands Politi afspærrede sidst på søndagen en ejendom i Frederikssund, som tilhører den forsvundne kvinde. I løbet af natten og morgenen har teknikere arbejdet på stedet, og haven er også blevet undersøgt.

