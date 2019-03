44 personer er omkommet efter eksplosion på fabrik i Kina

44 personer er omkommet som følge af en eksplosion på en pesticidfabrik i det østlige Kina.

Det beretter det kinesiske statsmedie People's Daily natten til fredag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

640 personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen, der fandt sted torsdag eftermiddag dansk tid. 32 af dem er alvorligt såret.

Der er dog en vis usikkerhed omkring antallet af sårede. Ifølge nyhedsbureauet AP er der tale om i alt 90 alvorligt sårede.

Eksplosionen var ifølge statsmediet så kraftig, at flere nærliggende fabriksbygninger er styrtet sammen, mens vinduerne i de omkringliggende beboelsesbygninger er blevet knust.

Derudover skal eksplosionen tilsyneladende have udløst et mindre jordskælv, skriver Reuters.

Natten til fredag dansk tid har brandvæsenet fået kontrol over de voldsomme flammer, der har hærget på ulykkesstedet efter eksplosionen, beretter kinesisk stats-tv.

Den voldsomme ulykke er sket på fabrikken Chenjiagang Industrial Park i byen Yancheng.

Kinesisk politi efterforsker årsagen til branden.

Ifølge mediet China Daily har selskabet Tianjiayi Chemical Company, der ejer fabrikken, tidligere fået bøder for at overtræde regler for arbejdssikkerhed på fabrikken.

Der sker jævnligt industrielle arbejdsulykker i Kina, på trods af myndighedernes forsøg på at øge arbejdssikkerheden på fabrikker, kraftværker og miner. Det skriver AP.

Blandt en af de værste ulykker var i 2015 i havnebyen Tianjin, hvor en voldsom eksplosion ramte en lagerbygning, hvori der blev opbevaret kemikalier. Her blev 173 personer dræbt.

I november sidste år blev mindst 22 personer dræbt i en eksplosion uden for et kraftværk i det nordøstlige Kina.