44 skudt i skrækkelig storby-rekord

- Byen Chicago oplevede en voldig nat.

Sådan lyder det fra Fred Waller fra det såkaldte Bureau of Patrol, efter 44 personer søndag er blevet skudt i den amerikanske millionby.

Alle skyderierne skete inden for 14 timer og har indtil videre kostet fem personer livet. 30 af skyderierne skete indenfor de første tre timer. Det skriver CNN.

- Nogle af episoderne var efter specifike mål, mens andre var relaterede til bandekonflikter i områderne, uddyber Waller.

- Alt for ofte bliver vi ved med at se de rystende konsekvenser, skydevåben har nogle af vores byens områder.

Gadefest

En af skudepisoderne skete ved en åben gadefest, hvor en person åbnede ild i de tætpakkede gader. Fredag og lørdag bød også på flere skudepisoder med henholdvis seks og 15 skyderier, heraf har én mistet livet.

Chicago har de seneste år kæmpet en indædt kamp for at holde antallet skyderier og mord nede. Dette adresserede Waller også under pressemødet i forbindelse med søndagens voldige timer.

Her forklarede han, at der i år har været 30 procent færre skyderier og 25 procent færre mord.