45-årig mand sigtes for drabsforsøg

Tre mand blev anholdt klokken 9.42 søndag formiddag på en landejendom nord for Odder, efter at Østjyllands Politi havde modtaget en anmeldelse om skyderi på stedet.

Til naboers store forbløffelse blev landejendommen i de natursmukke og normalt rolige omgivelser indtaget af svært bevæbnet, kampklædt politi, politihunde og en ambulance omkring klokken 9.30.

Se mere video på localeyes.dk

Aktionen førte til anholdelser af tre mand på henholdsvis 45, 40 og 36 år, mens en fjerde mand på ligeledes 36 år var blevet såret af skud. Han blev straks kørt til Skejby Sygehus, hvor han senere på dagen blev konstateret som værende stabil og uden for livsfare.

De to yngste af de tre anholdte blev søndag aften løsladt efter flere timers afhøringer og politiundersøgelser af episoden, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev en livsfarlig kulmination på en fest, som løb løbsk.

Den ældste af de anholdte - en 45-årig mand - fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus mandag formiddag. Her sigtes han for drabsforsøg og subsidiært grov vold på sin ni år yngre kammerat.

Kender hinanden

- Jeg vælger at følge anklagerens anmodning om at lukke dørene for offentligheden, sagde dommer Grith Rosleff, da Ekstra Bladet som det eneste tilstedeværende medie blev bedt om at forlade det lille retslokale i kælderen under Domhuset i Aarhus.

Begrundelsen for at lukke dørene var blandt andet, at der kan være medgerningsmænd på fri fod, og at politiets efterforskning kan forstyrres af mere åbenhed om sagen. Den 45-årige mand skød ifølge sigtelsen sin 36-årige kammerat med en pumpgun - et haglgevær - hvorefter den 36-årige blev ramt på hals, overkrop, arme og hænder.

Den sigtede og offeret kendte hinanden i forvejen, men grundet dørlukningen var det ikke muligt at få oplyst, hvad der førte til skuddramaet. Det er også uvist, om den sårede er lejeren af den ejendom, hvor skyderiet skete.

Den sigtede, som virkede brødebetynget forud for retsmødet, nægter sig ifølge sin advokat, Søren Hammer Westmark, skyldig.

Artiklen er blevet opdateret efter begyndelsen på grundlovsforhøret...

Mystik om skyderi: Holdt fest på landejendom