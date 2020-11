45 anholdt i kæmpe kokain-aktion

45 personer er fredag blevet anholdt i Brasilien, Belgien, Spanien og Dubai i en international aktion mod en stor ring af kokainsmuglere.

Det oplyser det europæiske politisamarbejde Europol i en pressemeddelelse.

Over tusinde betjente deltog i aktionen, som udspillede sig i de tidlige morgentimer. Her blev 179 adresser i forskellige lande ransaget, og de 45 mistænkte blev anholdt. Der blev også fundet store pengebeløb på flere af adresserne.

Ifølge Europol er aktionen den største af sin slags nogensinde. Den blev ledet af myndighederne i Portugal, Belgien og Brasilien.

Narkoringen er ansvarlig for at have smuglet mindst 45 ton kokain ind i Europa.