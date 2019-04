45 minutters kø efter uheld på motorvej

Der er opstået trafikalt kaos på Djurslandmotorvejen efter et færdselsuheld.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Færdselsuheld på Djurslandmotorvejen i vestgående retning. Der er foretaget afspærring i vestgående retning kort efter Aarhus Nord. Der er pt. trafikalt kaos, så kør forsigtigt.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 29, 2019

Kort efter 17.30 er oprydningen efter uheldet afsluttet, og der er igen åben for færdslen på motorvejen, men der meldes om næsten 45 minutters kø.

På Twitter skriver Østjyllands politi, at to biler var kørt sammen, og at to personer er kørt til behandling på Skejby Sygehus. Politiet kender ikke til skadernes omfang.