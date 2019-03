45 personer forsvundet: Stærkt bekymrende

45 personer, der er mistænkt for at være radikaliseret, er forsvundet fra asylcentre og udrejsecentre.

De pågældende er efterlyst af politiet.

Det viser nye tal, som Radio24syv har fået aktindsigt i ved Rigspolitiet.

Antallet af forsvundne radikaliserings-mistænkte er højt og bør give anledning til bekymring, vurderer terrorforsker Magnus Ranstorp fra Forsvarshøjskolen i Sverige.

- Regeringen bør være bekymret over, at de ikke kan finde de mennesker, når de kan være radikaliseret.

- Det betyder ikke, at der vil ske noget, men afviste asylansøgere er en særlig risikogruppe, når man ser på de terroraktiviteter, der har været i Europa, siger Magnus Ranstorp.

Radio24syv har tidligere beskrevet to sager om radikaliserings-mistænkte, der er forsvundet fra udrejsecenter Sjælsmark. Den ene havde skrevet "IS" og tegnet en AK-47-riffel på en væg på udrejsecentret, før han forsvandt.

I alt er 97 personer i asylsystemet blevet indberettet for mistanke om radikalisering, viser tallene fra Rigspolitiet. Det er næsten halvdelen af dem, der aktuelt er efterlyst af politiet og enten kan være rejst til et andet land eller leve under jorden i Danmark.

Det har ikke været muligt at få svar fra Rigspolitiet på, hvor længe de 45 personer har været forsvundet.

De nye tal får nu Socialdemokratiet til at kalde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om sagen.

- Det er meget problematisk og stærkt foruroligende, at der er så mange, der slet ikke er styr på, siger retsordfører Morten Bødskov (S).

Ifølge Liberal Alliance har regeringen drøftet initiativer som fodlænke eller fængsling af radikaliserings-mistænkte personer, men det er ikke juridisk muligt, siger udlændingeordfører Joachim B. Olsen (LA).

- Det er en frustrerende situation. Politisk gør vi alt, hvad vi kan, for at have styr på de her mennesker. Vi går til grænsen af lovgivningen og de konventioner, vi skal holde os inden for.

- Vi er bestemt villige til at gøre mere, men der er nogle retsstatsprincipper, som gælder alle borgere i det her land, siger Joachim B. Olsen.

Rigspolitiet afviser at kommentere sagen.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyser, at PET "har stort fokus på indberetninger og henvendelser om mulig radikalisering".

Justitsminister Søren Pape Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg afviser over for Radio24syv at stille op til interview.