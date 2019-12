46-årig fundet død i lejlighed på Amager

Københavns Politi undersøger tirsdag et mistænkeligt dødsfald på Amager, hvor en 46-årig mand er fundet død i en lejlighed.

Manden er fundet på et opholdssted for socialt udsatte i Vermlandsgade.

- Vi får anmeldelsen klokken 12.33, fortæller politiets vagtchef Jesper Frandsen.

- Sociolansen er tilfældigt i området og bliver kontaktet af en kvinde, som fortæller, at der ligger en død mand i en lejlighed.

Sociolansen formidler blandt andet kontakt mellem socialt udsatte og relevante sundheds- og socialtilbud.

- Vi behandler dødsfaldet som mistænkeligt og er i gang med tekniske undersøgelser, siger Jesper Frandsen.

Når personer bliver fundet døde i for eksempel en lejlighed, og det ikke umiddelbart står klart, hvad de er døde af, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at man behandler dødsfaldet, som om der er tale om drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere viser sig, at den døde er offer for en forbrydelse.