46-årig tiltalt: Skændede 221 gravsten

En serie-hærværksmand skal idømmes psykiatrisk behandling efter at den 46-årige gennem flere år har begået systematisk hærværk mod kirkegårde, bygninger og køretøjer. Det kræver anklagemyndigheden, når den 46-årige, der tidligere er dømt for brandstiftelse, stilles for Retten i Aalborg 24. september.

Han nægter sig skyldig.

De alvorligste forhold handler om kæmpe hærværk mod kirkegårde i Visborg og Hadsund, hvor gravsten blev overmalet med spraymaling, så der samlet skete skader for over 320.000 kr.

Det første hærværk skete natten mellen 4. og 5. oktober 2016 på kirkegården i Visborg, hvor 140 gravsten blev hærget. De blev overmalet med blå/sort spraymaling og skaderne blev opgjort til godt 120.000 kr.

Natten mellem den 20. og 21. juli i år slog den 46-årige, ifølge tiltalen, til igen på kirkegården i Hadsund, hvor 81 gravsten blev overmalet med sort spraymaling, herunder med påskriften ’666’. Skaderne blev opgjort til mindst 200.000 kr.

Symbol på Djævlen

’666’ kaldes ’Dyrets tal’. Det er nævnt i Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamente og anses som et symbol på Djævlen.

Efter hærværket i Hadsund fik politiet straks mistanke til den 46-årige, som i forvejen var sigtet for hærværket på kirkegården i Visborg. Herefter blev han varetægtsfængslet, og han sidder stadig bag tremmer og afventer dommen.

Foruden hærværket på kirkegårdene er den 46-årige tiltalt for en række andre forhold af indbrud og hærværk. Blandt andet er han tiltalt for hærværk mod en ejendom i Hadsund, hvor han bemalede husets vægge og gulve med hvid maling og klippede tøj i stykker.

Et hus i Veddum blev bemalet med skældsord som (nvanet på husets ejer, red) ’sutter pik’ og ’kan lide små drenge, men også voksne mænd’.

