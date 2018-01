47-årig dømt for at spytte Khaders datter i ansigtet

Naser Khaders datter Sofia Bella, der nytårsdag fandt sin mor død, har haft en barsk teenagetid.

I sommeren 2014 kom det frem, at hun var blevet overfaldet af en pigebande på sin fødselsdag.

Men en aktindsigt viser, at hun også i 2016 blev udsat for vold, da hun blev spyttet i ansigtet fra kort afstand af en 47-årig mand.

Overfaldet fandt sted i en baggård på Christianshavn og kostede i sommeren '17 manden en dom på 30 dages betinget fængsel efter straffelovens voldsparagraf. Gernignsmanden slap dog for at betale erstatning til Khaders datter.

Igennem de svære tider har mor Birgitte været en solid støtte for sin datter, fortæller Naser Khader.

'Hun passede godt på Sofia især efter Sofia blev overfaldet', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Tortur for min datter

Allerede som 14-årige måtte Sofia Bella altså finde sig i andre menneskers idioti, da hun blev offer for pigebandens vrede.

- Det er forfærdeligt og hjerteskærende at se sin datter være blevet sparket gul og blå. Det har nærmest været som tortur for min datter. Hun græd og troede, at hun skulle dø. Det var en forfærdelig situation, udtalte Naser Khader om overfaldet.

Overfaldet skete efter pigebanden igennem en længere peridoe ifølge Naser Khader havde forfulgt hans datter. Billeder af Sofia fra efter overfaldet vist barske mærker på hendes ansigt.

I forbindelse med sagen kom det endvidere frem, at en 15-årig pige havde truet både Naser Khader og hans datter for at få dem til at udlevere navnet på et andet offer for pigebanden.

Ekstra Bladet lavede dette indslag i forbindelse med voldssagen mod Naser Khaders datter i 2014.

I biffen med vagter

De mange ubehagelige episoder har da også en yderst mærkbar indvirkning på Naser Khader og familens liv.

Politikeren har de seneste efterhånden mange år levet under PET's konstante beskyttelse og den omfatter altså også hans børn, Sofia og Hannibal.

- Mine børn er trætte af situationen. Når Sofia skal bestille biografbilletter, skal hun huske at bestille to ekstra pladser til sikkerhedsvagter bag sin og venindernes pladser, udtalte Naser Khader til ugebladet Her & Nu i sommeren '16.

Sofia er efter sin moders pludselige død flyttet hjem til sin far, hvor de sammen vil klare sig igennem den svære tid.

Naser Khaders dengang 14-årige datter Sofia blev overfaldet af en pigebande. Billedet blev fremsendt til Ekstra Bladet af Naser Khader.