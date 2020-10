47-årig dræbt af skud

Ved du noget? Tip os på mail 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

- Det ligner en likvidering på stedet.

Sådan beskriver efterforskningsleder i Midt- og Vestsjællands Politi, Kim Løvkvist, drabet på en 47-årig mand, der mandag morgen blev fundet død på en parkeringsplads i Hedeland ved Tune.

Politiet melder nu ud, at han blev dræbt af to skud,

- Vi formoder, at det er et møde, der er sat op, og at han har mødt gerningsmanden derude. Det ligner en likvidering på stedet, siger Kim Løvkvist.

Manden blev fundet klokken 7.12 på parkeringspladsen 'Vinterrasserne' i Hedeland nordvest for Tune af en borger, der slog alarm til politiet.

På parkeringspladsen holdt også en ældre, blå personbil af mærket Toyota Avensis, som den dræbte havde benyttet. Drabsofferet selv, der er bosiddende i Hvidovre, blev fundet på jorden ved siden af sin bil.

- Har I en ide om, hvorfor han var på stedet?

- Det er det, vi skal have afdækket nu, siger Kim Løvkvist og tilføjer, at de nu ved hjælp af traditionel bagudrettet efterforskning skal have kortlagt alt om offeret, hans færden op til, at han ankom til Hedeland samt et muligt motiv. Ligeledes skal de forsøge at få afklaret, hvornår drabet er sket.

- Vi har obduktion i dag, og så må vi se, om vi kan blive klogere på det formodede dødstidspunkt, siger han.

Der er intet, der tyder på en rocker-/bande-relateret forbrydelse.

Politiet har fået få henvendelser i sagen, men vil stadig gerne høre fra borgere, der måtte har bemærket noget usædvanligt i området ved parkeringspladsen 'Vinterrasserne' i Hedeland forud for fundet af den dræbte mandag morgen.