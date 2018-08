47-årig mand styrter fly ned i sit eget hus efter skænderi med konen

Kun få timer efter, at 47-årige Duane Youd fra den amerikanske stat Utah blev anholdt for at have overfaldet sin kone, da parret var taget til et nærliggende naturområde for at tale om deres problemer, slog det tilsyneladende helt klik for ham.

Duane Youd blev dræbt som eneste ombord på et fly, der tidligt mandag styrtede ned i huset, hvor hans kone, Sandy og hans søn opholdt sig.

47-årige Duane Youd omkom selv i styrtet. Hans kone og 17-årige søn overlevede. Foto: AP

Det skriver blandt andre CBS News.

Konen og sønnen havde held til at komme ud af huset, selvom hele facaden på få sekunder var opslugt af flammer, efter at flyet styrtede direkte ind i boligen, oplyser Noemi Sandoval fra Payson Police.

Var en erfaren pilot

Flystyrtet skete klokken 02.30 mandag i den lille by Payson, der ligger omkring 100 kilometer fra Salt Lake City.

MAssiv udrykning blev straks sendt til villavejen i den lille by Payson. Foto: AP

Politiet mener, at flyet tilhørte Duane Youds chef, og at det var med fuldt overlæg, at han fik flyet til at styrte ned i sit eget hus. Ifølge myndighederne var han en erfaren pilot.

Han og konen havde angiveligt drukket alkohol, før de sammen tog ud til naturområdet American Fork Canyon for at tale om deres problemer, men det endte altså med, at han blev arresteret for at have begået vold mod sin kone. Han blev løsladt mod kaution omkring midnat søndag, og bad en betjent køre ham hjem til sit hus, så han kunne hente sin bil og et par ejendele.

Ikke første gang

Men få timer senere lettede han med flyet fra en lille lufthavn omtrent 20 kilometer væk fra hjemmet, som han styrede direkte mod indtil han styrtede ned i det.

Hele facaden stod i flammer, men det lykkedes den 47-årige mands kone og søn at redde sig selv ud. Foto: AP

Billeder viser omfanget af skaderne på familiens hjem.

Ifølge politiet havde betjente også en gang tidligere rykket ud til parret på grund af en anmeldelse om vold i hjemmet. 23. juli indvilligede Duane Youd i at begynde i par- og familieterapi i seks måneder, viser retsdokumenter.