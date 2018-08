47-årig overfaldet i Storstrøm Fængsel

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

En 47-årig indsat er blevet overfaldet i Storstrøm fængsel af en anden indsat.

Overfaldet, der skete i det fængsel, hvor den 47-årige drabsdømte Peter Madsen afsoner, skete midt på aftenen onsdag. Det var Folketidende, der som de første skrev, at en 47-årig indsat var blevet overfaldet.

Den sigtede overfaldsmand er en anden indsat.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at en 47-årig indsat i fængslet er blevet overfaldet under fællesskab med en anden indsat. Han er blevet sigtet for vold.

- Ved overfaldet er der udøvet vold, og der er en skade i ansigtet som følge af den vold, siger Kim Kliver og tilføjer, at der ikke er anvendt slagvåben.

Han fortæller, at offeret blev bragt til kortvarig behandling, men er tilbage i fængslet igen.

Han ønsker ikke at sige nærmere om den indsatte, der er blevet overfaldet.

- Jeg går ikke ind og kommenterer på individer i sådan en sammenhæng, siger han.

- Ved man, hvad baggrunden for overfaldet er?

- Ja, det har vi en ide om. Men det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Volden er opstået i forlængelse af, at der har været noget samkvem, siger han.

- Hvilke typer indsatte er det, der er involveret?

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Kim Kliver.