48-årig død efter knivstik: Mand fængslet

Sigtes for at have tildelt offer dræbende stik med kniv under slagsmål i haveforening

Ved middagstid i dag er en mand blevet fremstillet ved Retten i Holbæk, hvor han var sigtet for at have dræbt en godt ti år yngre mand den foregående aften.

Manden nægter sig skyldig i sigtelsen om drab. Grundlovsforhøret endte med, at den 59-årige blev varetægtsfængslet foreløbigt frem til 25. september.

Den fatale episode udspandt sig i haveforeningen Rørvangsparken i Holbæk. Her blev politiet kl. 19.13 kaldt ud efter en anmeldelse om, at en mande var kommet alvorligt til skade i forbindelse med et slagsmål mellem to mænd.

Mens offeret, en 48-årig mand, lå tilbage dødeligt kvæstet af knivstik var den mistænkte gerningsmand stukket af på knallert.

Ambulancer og lægehelikopteren blev kaldt til stedet, men trods intensiv forsøg på førstehjælp fra de rutinerede reddere, stod offerets liv ikke til at redde.

I stedet udåndede han på gerningsstedet på grund af alvorligt blodtab og de svære knivlæsioner.

I følge Ekstra Bladets oplysninger kan slagsmålet bunde i en strid, der inkluderer en hund. Det forlyder ligeledes, at episoden udspandt sig i et miljø, hvor der drikkes lidt rigeligt.

Allerede kort efter ankomsten ved haveforeningen var politiet på sporet af den formodede gerningsmand - en 59-årig mand, der blev anholdt hjemme på hans egen bopæl.

Anholdelsen forløb udramatisk, oplyser Bjørke Kirkegaard, efterforskningsleder, Midt- og Vestsjællands Politi.