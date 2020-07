48-årig kvinde sigtes for medvirken til drab

Sagen om drabet på en 51-årig mand i Herning tog onsdag formiddag en uventet drejning, da Midt- og Vestjyllands Politi oplyste, at de tirsdag eftermiddag havde anholdt en 48-årig kvinde, som nu sigtes for medvirken til drab og fremstilles i grundlovsforhør klokken 12 ved Retten i Herning.

Den 51-årige mand blev fundet død i sin bolig i Lupinens Kvarter i Gullestrup ved Herning tirsdag formiddag af politiet, som straks satte en efterforskning i gang byggende på en mistanke om, at der er tale om drab.

En bekendt til den 51-årige henvendte sig tirsdag kort efter klokken ni til Midt- og Vestjyllands Politi, fordi han undrede sig og var bekymret over, at han ikke kunne komme i kontakt med den nu dræbte mand. Da politiet kort efter ankom til den 51-åriges bopæl, konstaterede de straks, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

- Jeg kan kun oplyse, at kvinden sigtes for medvirken til drab. Den sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 12 eller lidt efter klokken 12, og der vil blive begæret dørlukning for pressen og offentligheden, siger pressemedarbejder hos Midt- og Vestjyllands Politi, Anne Kirkegaard, til Ekstra Bladet.

Mand efterlyses fortsat

Politi og hjemmeværn var hele tirsdag og natten til onsdag til stede i området ved Lupinens Kvarter for at foretage yderligere undersøgelser, mens den 51-åriges rækkehus var afspærret.

Den sigtede kvinde blev allerede anholdt tirsdag eftermiddag, og yderligere en person har været i politiets varetægt, men er nu blevet løsladt.

Tirsdag eftermiddag tydede intet umiddelbart på, at den nu sigtede 48-årige kvinde var indblandet i sagen, og da Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste en 38-årig mand ved navn Sam Alimalayeri rettedes fokus mod ham.

38-årige Sam Alimalayeri, på billedet, efterlyses fortsat af politiet efter drabet tirsdag på en 51-årig mand i Herning. Foto Ritzau Scanpix

- Han er stadig efterlyst, fordi vi vurderer, at han har noget med sagen at gøre, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse mere om ham og hans rolle, siger Anne Kirkegaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hun ønsker heller ikke at svare på, hvad relationen er mellem den dræbte, 51-årige mand og den 48-årige kvinde.

Anklager i sagen hos Midt- og Vestjyllands Politi, Iben Bøttger, har ikke kunnet træffes for en kommentar inden grundlovsforhøret.

Ekstra Bladet følger op på sagen.

Se også: Mand fundet dræbt: Politiet efterlyser 38-årig mand