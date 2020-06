48-årig sigtet for forsøg på manddrab

En 48-årig blev onsdag anholdt, efter at han forsøgte at sætte ild til sin lejlighed i en etageejendom i Egernsund.

Han er sigtet for forsætligt at have sat ild til sin lejlighed i ejendommen og for forsøg på manddrab. Han fremstilles torsdag i grundlovsforsør.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På slaget 15.26 blev branden i ejendommen på Skippergade anmeldt til alarmcentralen af en tilfældig forbipasserende, der havde set ilden.

Politi og redningsmandskab ankom på stedet, hvor beboerne blev evakueret og branden blev slukket.

Tidligere onsdag fortalte politiet til Ekstra Bladet, at vidner tilbageholdt den 48-årige, og at der i den forbindelse opstod tumult, hvor 48-årige selv kom til skade.

I pressemeddelelsen fremgår det, at anmelderen og den 48-årige stødte på hinanden, hvor den 48-årige huggede ud efter ham med en kniv.

Anmelderen undgik kniven og formåede at fastholde den 48-årige. Anmelderen og et vidne holdt den 48-årige fast, indtil politiet ankom på stedet.

Mens den 48-årige blev holdt fast, blev han selv kvæstet på hænderne.

Fire personer blev tjekket for røgforgiftning.

Den 48-årige bliver fremstillet ved retten i Sønderborg.