48 års fængsel: Fire mænd får 12 år hver i kokain-sag

I en sag om 100 kilo kokain, der blev kastet i vandet fra et fragtskib, er fire mænd hver blevet idømt fængsel i 12 år. Dommen er afsagt mandag af Retten i Svendborg.

De dømte er en sømand på fragtskibet Duncan Island og tre andre, som samlede sækkene op i havet ved Langeland og var parat til at køre videre med kokainen i en lejet bil.

Det var 15. februar i år, at kokainen i fire store sække blev kastet i vandet fra skibet, som var på vej fra Ecuador med blandt andet bananer og broccoli til Skt. Petersborg i Rusland.

Svenske myndigheder havde forinden tippet dansk politi om den usædvanlige sag, og derfor kunne politiet diskret følge med i forløbet.

Skibet blev stoppet syd for Gedser, og i første omgang blev 23 ud af de 24 søfolk ombord anholdt og varetægtsfængslet i cirka ti dage.

Kun en enkelt sømand, elektrikeren Vjaceslavs Maistrenko, endte med at blive tiltalt sammen med tre andre mænd. Han er lettisk statsborger i lighed med to andre af de dømte, Valdmirs Petuhovs og Deniss Trofimovs. Den fjerde, Valerii Kasputin, er russer.

Ud over fængsel har retten besluttet at udvise de fire af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

De fire overvejer nu, om de vil anke til Østre Landsret, oplyser anklager Emilie Klausen fra Københavns Politi.

I sagen havde anklagemyndigheden bedt om en straf på fængsel i 15 år.

Den ene af mændene, russeren Kasputin, var sejlet ud i Langelandsbælt i en mindre motorbåd sammen med Vladmirs Petuhovs.

Ligesom de øvrige nægtede han sig skyldig. Han sagde, at han var taget ud for at fiske og for at afprøve båden, en såkaldt Rib, som han netop havde købt. I båden fandt politiet da også såvel fiskegrej som fisketegn.