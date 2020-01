48 personer bliver sigtet for køb af narkotika

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at 48 personer vil blive sigtet for køb af narkotika

Efter at tre mænd er blevet dømt for at have solgt hash og kokain i Kalundborg, er turen nu kommet til mændenes kunder.

Ifølge Midt og Vestsjællands Politi kan i alt 48 personer i byen i den nærmeste fremtid se frem til at blive præsenteret for en sigtelse for at købe narkotika.

Sælgerne - tre mænd på 19, 21 og 22 år - blev afsløret i januar 2019, hvor politiet ransagede en lejlighed i Kalundborg. Ud over narkotika af forskellig slags fandt politiet diverse narkoregnskaber, mobiltelefoner, knive, slagvåben og kontanter.

De tre mænd blev i juni idømt fængselsstraffe for besiddelse af og handel med omkring 350 gram kokain og cirka 2,5 kilo hash.

- Efter vi har fået dømt sælgerne, vil vi nu gå benhårdt efter køberne. Vi ønsker at sende et klart signal til dem om, at det ikke er risikofrit at købe narkotika, udtaler siger politikommissær Kim Lech i en pressemeddelelse.

Han er leder af Operativ Efterforskning og ansvarlig for efterforskningen af sagerne i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Politiet slår til mod alle led i en narkosag, og vi mener at have veldokumenterede mistanker mod køberne. De kan forvente at få en straf, når sagen mod dem skal afgøres, fortsætter han.

Politiet mistænker de 48 personer for at have foretaget mindst 180 køb, således at flere personer har foretaget flere køb hos de nu dømte narkosælgere.

Besiddelse af stoffer til eget brug straffes normalt med en bøde.

275 sigtet for køb af kokain

I november sidste år førte anholdelsen af syv personer i Skive til, at omkring 275 personer i byen blev sigtet for at have købt kokain.

Køberne i Skive havde købt mellem 0,5 gram og 60 gram kokain, og køberne repræsenterer et bredt udsnit af Skive og omegns befolkning, oplyste Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikommissær Christian Toftemark fortalte dengang til Ritzau, at politiet betegner de sigtede som 'festnarkomaner'.

- Det kaldes de, fordi de køber ind op til weekenden og bruger det som rusmiddel i stedet for alkohol, sagde han.