49-årig fængslet for drab: Politiet leder stadig efter Lars

Politiet mangler fortsat et gennembrud i eftersøgningen af 52-årige Lars Halvor Hermansen. Han har været meldt savnet i mere end en måned, og i sidste uge blev en 49-årig mand fra Nordsjælland varetægtsfængslet for at have dræbt den 52-årige tidligere blikkenslager.

- Vi har fået nogle tip fra offentligheden, men ikke noget der har ført til, at vi har fundet Lars endnu, siger efterforskningsleder Henrik Gunst til Ekstra Bladet.

Både torsdag og fredag blev en ejendom, hvor den 49-årige bor, undersøgt med droner, hunde og kriminalteknikere. Den eftersøgning er ikke blevet genoptaget i dag, men Henrik Gunst vil ikke udtale sig om, hvad næste skridt er.

Landejendommen i Nordsjælland bliver undersøgt af politiet med både droner og hunde. Mistanken er, at den forsvundne blev dræbt og måske skjult her. Foto: Philip Davali

- Vi arbejder videre og efterforsker bredt, siger efterforskningslederen. Han påpeger, at selv om en mand er fængslet for drab, holder politiet stadig alle muligheder åbne, så Lars Halvor Hermansen er stadig meldt savnet og eftersøges aktuelt.

Sidste livstegn i september

Ifølge sigtelsen mod den 49-årige skete drabet i tidsrummet mellem klokken 15 tirsdag den 18. september og frem til klokken 01 natten til 19. september. Sidste livstegn fra Lars Halvor Hermansen var tirsdag 18. september, hvor han var i kontakt med et familiemedlem.

Politiet mistænker, at det formodede drab er sket på landejendommen, og at liget måske er skjult i området, men de seneste dages eftersøgning har altså ikke givet resultat.

Ligeledes mistænker politiet, at drabet har relationer til en narkotika-handel, fordi den 49-årige i retten i Helsingør også blev sigtet for besiddelse af fire-seks kilo amfetamin frem til tidspunktet, hvor Lars Halvor Hermansen formodes dræbt.

Ifølge sigtelsen skulle amfetaminen overdrages til et større antal personer, men det fremgår ikke af sigtelsen, hvilken eventuel rolle Lars Halvor Hermansen havde til den 49-årige og amfetaminen.

Intet mistænkeligt

En nabo til den 49-årige fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har lagt mærke til noget mistænkeligt op til anholdelsen, og at den alvorlige sigtelse om drab kommer som en overraskelse.

- Vi kan ikke få det til at passe med den fyr, vi kender. Han er som folk er flest. En fredelig og arbejdsom mand, der altid giver en hånd med, hvis man har brug for det, siger naboen, der ikke ønsker sit navn frem.

Han fortæller, at han genkender Lars Halvor Hermansen som en, der af flere omgange besøgte den nu anholdte beboer i den seat Altea, som politiet i forbindelse med sagen også har haft efterlyst.

- Jeg har set bilen komme her engang i mellem, men hvad han skulle, det ved jeg selvfølgelig ikke, siger naboen.

Bilen blev fundet 4.oktober og holdt parkeret på en skov-parkeringsplads mellem Frederiksborgvej og Bagsværd Sø. Ifølge politiet var det ’mistænkelige omstændigheder’ omkring bilen og oplysninger om Lars Halvor Hermansens liv og adfærd, der i dagene efter gjorde, at politiet meldte ud, at den 49-årige kunne være offer for en forbrydelse.

Den 49-årige drabssigtede, der nægter sig skyldig, blev varetægtsfængslet i 14 dage, så han ikke kan påvirke politiets efterforskning.